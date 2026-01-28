Municipio Roma XI | Santori Lega problema diffuso in molte scuole dell’infanzia della Capitale
Il Municipio Roma XI si scontra con un problema che riguarda molte scuole dell’infanzia della città. Santori, della Lega, denuncia che la situazione è grave e non si tratta di un caso isolato, ma di un problema diffuso in diverse strutture della Capitale. La questione è diventata al centro dell’attenzione e ora si aspetta un intervento concreto.
La grave situazione denunciata nel Municipio Roma XI “non è un’eccezione, ma un problema diffuso in molte scuole dell’infanzia di Roma. Personale insufficiente, rapporti numerici insostenibili e assenza di sostituzioni stanno mettendo a rischio la sicurezza dei bambini, soprattutto in presenza di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (Bes)”. Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina. Criticità confermate dalle sigle sindacali. “A confermare il quadro critico – aggiunge Santori – è anche la recente nota sindacale di Cgil, Cisl e Uil, che ha formalmente diffidato Risorse per Roma per modifiche unilaterali dei turni e forzature organizzative, richiamando il rischio di comportamenti antisindacali e una gestione fuori dalle regole. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
