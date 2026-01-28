Il Municipio Roma XI si scontra con un problema che riguarda molte scuole dell’infanzia della città. Santori, della Lega, denuncia che la situazione è grave e non si tratta di un caso isolato, ma di un problema diffuso in diverse strutture della Capitale. La questione è diventata al centro dell’attenzione e ora si aspetta un intervento concreto.

La grave situazione denunciata nel Municipio Roma XI “non è un’eccezione, ma un problema diffuso in molte scuole dell’infanzia di Roma. Personale insufficiente, rapporti numerici insostenibili e assenza di sostituzioni stanno mettendo a rischio la sicurezza dei bambini, soprattutto in presenza di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (Bes)”. Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina. Criticità confermate dalle sigle sindacali. “A confermare il quadro critico – aggiunge Santori – è anche la recente nota sindacale di Cgil, Cisl e Uil, che ha formalmente diffidato Risorse per Roma per modifiche unilaterali dei turni e forzature organizzative, richiamando il rischio di comportamenti antisindacali e una gestione fuori dalle regole. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Municipio Roma XI: Santori (Lega), problema diffuso in molte scuole dell’infanzia della Capitale

Approfondimenti su Municipio Roma XI

A Roma, i riscaldamenti sono stati spenti nelle scuole e negli uffici pubblici della città, con il Municipio XII che registra il maggior numero di segnalazioni.

Roma si trova nuovamente in difficoltà a causa del maltempo, evidenziando problemi di gestione e manutenzione delle infrastrutture.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Municipio Roma XI

Argomenti discussi: Roma: Santori (Lega), auspico unita’ su mozione per Festa dei figli.

Roma, il 17 gennaio torna Ama il tuo quartiere nei Municipi I, IV, VII, XI e XIIILa campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo torna a Roma con un nuovo appuntamento fissato per sabato 17 gennaio 2026. L’iniziativa prevede una raccolta ... ecodallecitta.it

Protocollo Municipio XI-Roma Tre sulla sostenibilità ambientaleÈ stato firmato un i protocollo di Intesa tra il municipio XI di Roma Capitale e l'università degli studi Roma Tre, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione nel campo della sostenibilità ... ansa.it

Forest for Rome, inaugurati due nuovi boschi didattici A Roma nascono due nuovi boschi, messi a dimora a via Pieralisi, nel Municipio XIV e nel parco Talenti nel Municipio III. Gli interventi fanno parte del progetto "Forest For Rome", il piano di forestazione d - facebook.com facebook