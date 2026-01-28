Muccino | Hollywood? Non ci tornerò mai la società Usa è smarrita e in decadenza

Gabriele Muccino spegne le speranze di tornare a Hollywood. L’attore e regista italiano dice chiaramente che non ci tornerà mai più. “La società Usa è smarrita e in decadenza”, afferma senza mezzi termini, spiegando di aver già dato abbastanza e di non voler riprendere il lavoro negli Stati Uniti. Muccino ha diretto alcuni film importanti, ma ora preferisce restare in Italia.

(Adnkronos) – A Hollywood ha diretto 'La ricerca della felicità', 'Sette anime' e 'Padri e figlie' eppure Gabriele Muccino ha dichiarato di non voler mai più lavorare negli Stati Uniti. Ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube, alla domanda se tornerebbe a lavorare a.

Muccino: Hollywood? Non ci tornerò mai, la società Usa è smarrita e in decadenzaA Hollywood ha diretto 'La ricerca della felicità', 'Sette anime' e 'Padri e figlie' eppure Gabriele Muccino ha dichiarato di non voler mai più lavorare negli Stati Uniti. Ospite del nuovo episodio de ... adnkronos.com

Gabriele Muccino: «Non tornerò mai a Hollywood. All'inizio ero felice, poi anni faticosi: è una società in decadenza»Gabriele Muccino è sicuro: non tornerà più a lavorare a Hollywood, e non tornerà proprio più neanche in America. msn.com

