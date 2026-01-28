Moviola Monaco Juve | gli episodi dubbi del match

Durante la partita di Champions League tra Monaco e Juventus sono emersi diversi episodi controversi che hanno acceso discussioni tra tifosi e commentatori. La moviola ha evidenziato alcune decisioni arbitrali che hanno lasciato perplessi, alimentando polemiche sulla gestione del match. Le immagini mostrano situazioni ambigue che potrebbero aver influenzato l’andamento della gara, lasciando spazio a dubbi e commenti accesi sui social e nelle trasmissioni sportive.

Moviola Monaco Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per l'ottava giornata di Champions League. La Juve affronta il Monaco per l'ottava giornata di Champions League 202526. Arbitra l'incontro José Maria Sanchez Martinez. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, mentre il quarto ufficiale sarà Mateo Busquets Ferrer. La direzione del VAR vedrà all'opera l'arbitro Cesar Soto Grado con il supporto dell'arbitro André Narciso. L'analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. MONACO JUVE LIVE 85? AMMONITO ADZIC – Entrata in netto ritardo in scivolata, giallo anche per lui.

