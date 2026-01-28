Moussa Diaby può essere il colpo a sorpresa per la fascia ha già detto SÌ | formula e cifre

L’Inter si muove sul mercato e punta forte su Moussa Diaby. La trattativa sta accelerando e sembra che il giocatore abbia già dato il suo assenso. Fabrizio Romano ha confermato che i nerazzurri sono pronti a fare sul serio, aprendo uno scenario nuovo per l’attacco di Chivu. Nei prossimi giorni si aspetta la fumata bianca, con Diaby che potrebbe diventare un nuovo elemento della rosa interista.

Moussa Diaby. L’ Inter accende il mercato con un nome a sorpresa e di grande impatto: Moussa Diaby. A confermare l’interesse concreto dei nerazzurri è stato Fabrizio Romano, che ha fatto chiarezza su una trattativa che nelle ultime ore ha preso quota, aprendo scenari inattesi per il reparto offensivo di Chivu. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, i contatti tra l’ Inter e l’ Al Ittihad sono già stati avviati: “ L’Inter ha avviato i contatti per prendere Moussa Diaby dall’Al Ittihad “. L’operazione è tutt’altro che marginale e viene definita dallo stesso Romano come “ un’operazione a sorpresa “, segnale di come il club nerazzurro stia lavorando sotto traccia per rinforzare la rosa con un profilo di livello internazionale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Inter MoussaDiaby Inter, spunta Diaby: contatti avviati per il colpo a sorpresa in attacco L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente per Moussa Diaby. Scelta fatta, il neo acquisto del Napoli può dire già addio: formula a sorpresa Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inter MoussaDiaby Inter, sondaggio per il francese Moussa Diaby. Nel 2024 l'Al-Ittihad lo ha pagato 60 milioni di euroTentativo dell'Inter per Moussa Diaby dell'Al-Ittihad. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l'esterno francese classe '99 piace. tuttomercatoweb.com Inter, Diaby ha detto sì: contatti per chiudere con l'Al-Ittihad, cosa mancaL'ex PSG è il nome nuovo per la fascia destra: accordo con i nerazzurri, serve l'ok dell'Al-Ittihad ... msn.com Inter forte su Moussa Diaby: si tratta per un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. C'è già l'accordo con il giocatore, si tratta con l'Al Ittihad - Romano - facebook.com facebook La pista Moussa #Diaby non sarebbe alternativa a Perisic, ma aggiuntiva. L'affare non si preannuncia semplice, ma l' #Inter sta lavorando per un presito con diritto di riscatto e intende portare l'esterno classe '99 in Italia. @SkySport x.com

