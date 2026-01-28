MotoGP Rossi si è inventato tutto | rivelazione assurda

Valentino Rossi è stato smentito da un suo ex rivale, che ha rivelato come molte delle sue storie siano inventate. L’atleta è rimasto sconvolto e i tifosi sono increduli davanti a questa rivelazione, che mette in dubbio anni di carriera e di successi.

Sbugiardato Valentino Rossi, tra l’altro da un grande rivale del passato, l’atleta sconvolto. I tifosi non vogliono credere alle rivelazioni. La rivalità di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo è solo una delle tante che vedono come protagonista il Dottore che, d’altra parte, si è fronteggiato in pista con i migliori campioni della sua generazione e anche delle precedenti. Gente come Max Biaggi, Marc Marquez, Casey Stoner, tutti in un modo o nell’altro sono stati avversari temibili per il pilota italiano. Paradossale che proprio il 2015 sia stato l’anno in cui Rossi e Lorenzo hanno avuto le sfide più incredibili, in pista, culminate poi con la vittoria dello spagnolo anche “grazie” alla penalità che il Dottore si prese per il famoso “calcio” di Sepang.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Rossi MotoGP

Recenti sviluppi nel mondo del MotoGP hanno portato alla luce una grave rivelazione economica riguardante Jorge Lorenzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Valentino Rossi spiega quanto perdono i piloti di MotoGP durante un weekend!

Ultime notizie su Rossi MotoGP

Argomenti discussi: Valentino Rossi, il futuro corre ancora: GT, Academy e un’eredità che non si ferma; Graziano Rossi: Vale mi ha fatto un trabocchetto, io come uno stupido... Lui non vuol tirare fuori soldi; Sto con Valentino. Quello che dice l’attuale compagna è falso, non stanno insieme da 10…; Graziano, padre di Valentino Rossi, lancia un appello al figlio: Ritira la denuncia contro Ambra: la sposerò presto, e ti inviterò al matrimonio.

MotoGP, Sorpresa a Mandalika: c’è anche Valentino Rossi in pista con Bagnaia e BezzecchiMotoGP: Il Dottore sarà in azione sul tracciato indonesiano con la Yamaha R1 GYTR unendosi a tutti i ragazzi dell’Academy prima di dirigersi in Australia ... gpone.com

MotoGP, chi sono i campioni dell’Academy di Valentino Rossi? Ecco i talenti della VR46Valentino Rossi è stato bravo a creare una realtà unica nel Motomondiale, trasferendo il suo know-how agli astri nascenti del motociclismo. reportmotori.it

MotoGP 2015, il capitolo che riapre tutto: Lorenzo “punge” Rossi nella biografia su Márquez Nella biografia “Marc the Magnificent” del giornalista Mat Oxley, dedicata a Marc Márquez, c’è un capitolo che torna sul Mondiale 2015: la famosa guerra Yamaha tr - facebook.com facebook