Mostra Flashback di Rossella Piergallini
Con il progetto espositivo Flashback, l’artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Rossella Piergallini, intende sconvolgere il senso cronologico delle opere in mostra in una rievocazione del passato che si sovrappone al presente. La mostra si svolge seguendo un processo narrativo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti discussi: ABABO Art Week | 3-8 febbraio 2026 | Gli eventi di Accademia di Belle Arti di Bologna nell'ambito di ART CITY Bologna 2026 e ART CITY White Night in occasione di Arte Fiera.
