Mosca annuncia la data dei nuovi colloqui Russia-Ucraina-Usa

Da lettera43.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca annuncia che il 1 febbraio si terranno nuovi colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Dopo il primo round a porte chiuse a fine gennaio negli Emirati Arabi, i rappresentanti dei tre paesi si incontreranno di nuovo ad Abu Dhabi. La data ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore, aprendo la strada a possibili sviluppi nelle trattative.

Il prossimo trilaterale si terrà ad Abu Dhabi il primo febbraio. Quello precedente si è svolto sempre negli Emirati Arabi il 23 e il 24 gennaio. Dopo il primo round (a porte chiuse) del 23-24 gennaio negli Emirati Arabi, delegati di Russia, Ucraina e Stati Uniti terranno nuovi colloqui trilaterali – sempre ad Abu Dhabi – il primo febbraio. Lo ha annunciato il Cremlino. «È positivo che i contatti diretti siano iniziati. Sono trattative molto difficili, iniziate a livello di esperti», ha detto Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) 🔗 Leggi su Lettera43.it

