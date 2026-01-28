Mosca annuncia che il 1 febbraio si terranno nuovi colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Dopo il primo round a porte chiuse a fine gennaio negli Emirati Arabi, i rappresentanti dei tre paesi si incontreranno di nuovo ad Abu Dhabi. La data ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore, aprendo la strada a possibili sviluppi nelle trattative.

Il prossimo trilaterale si terrà ad Abu Dhabi il primo febbraio. Quello precedente si è svolto sempre negli Emirati Arabi il 23 e il 24 gennaio. Dopo il primo round (a porte chiuse) del 23-24 gennaio negli Emirati Arabi, delegati di Russia, Ucraina e Stati Uniti terranno nuovi colloqui trilaterali – sempre ad Abu Dhabi – il primo febbraio. Lo ha annunciato il Cremlino. «È positivo che i contatti diretti siano iniziati. Sono trattative molto difficili, iniziate a livello di esperti», ha detto Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mosca annuncia la data dei nuovi colloqui Russia-Ucraina-Usa

Approfondimenti su Mosca Ucraina

La Russia ha annunciato un nuovo ciclo di colloqui sulla crisi in Ucraina, previsto per la prossima settimana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ucraina, continua la pioggia di missili russi. Da Mosca nuove accuse all'Italia

Ultime notizie su Mosca Ucraina

Argomenti discussi: Ucraina, Mosca annuncia un nuovo round di colloqui; Davos, Zelensky attacca l’Europa: Manca la volontà politica su Putin. E con Trump annuncia il primo trilaterale con Mosca; Ucraina-Russia news oggi, Mosca frena: nuovi colloqui ma nessun incontro Putin-Trump; Ucraina, è appena accaduto: la notizia da Mosca che cambia tutto.

Ucraina, Mosca annuncia la liberazione di due città nel Donetsk: la risposta di KievLa Russia ha annunciato di aver preso il controllo di due comunità nell’Est e nel Sud dell’Ucraina nel corso delle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito dal ... thesocialpost.it

Durante la notte, la Russia ha attaccato l’Ucraina con missili balistici e droni, uccidendo civili e colpendo abitazioni e infrastrutture. Nella regione di Kyiv, un drone ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Bucha. Due persone sono state uccise e qu - facebook.com facebook

Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Il Nyt: «Quasi 2 milioni di morti tra i militari» x.com