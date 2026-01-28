La morte di Giada, 16 anni, ha lasciato tutti senza parole. Era una ragazza sempre allegra, ma ora i familiari e gli amici si trovano a fare i conti con un dolore grande, difficile da spiegare. La comunità si stringe intorno ai suoi cari, ancora increduli davanti a una perdita così improvvisa.

La morte a 16 anni è difficile, se non impossibile, da accettare, anche per chi rimane, per questo i parenti, gli amici, i compagni di scuola faticano ancora a credere che sia potuto accadere davvero. Giada Cacciatore, ravennate, se n’è andata dopo una malattia breve, ma terribile, pochi giorni fa. Aveva compiuto 16 anni nel luglio scorso. Allegra, piena di vita, ha affrontato questi mesi difficili con coraggio e determinazione, circondata dalla famiglia, dagli amici e dalle amiche. Tutte le foto la ritraggono sorridente, buffa nelle sue diverse smorfie davanti all’obiettivo, anche nei momenti più dolorosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morire a sedici anni: "Giada era sempre allegra"

