Morì dopo aver mangiato la coppa Al via il processo per il produttore

Questa mattina si è aperto il processo contro il produttore della coppa di maiale contaminata. La vicenda ha preso piede quando un uomo ha cominciato a sentirsi male dopo aver mangiato il salume. Pochi giorni dopo, è morto in ospedale, lasciando dietro di sé una famiglia sconvolta. Le indagini hanno confermato che la coppa era contaminata dal batterio della Listeria. Ora si cerca di capire se ci siano state negligenze da parte del produttore.

Aveva mangiato la coppa di maiale - che risultò poi contaminata col batterio della Listeria - iniziò a sentirsi male e dopo alcune settimane di agonia morì. Sono trascorsi due anni dal caso di questa donna di 63 anni residente nel comune di Città di Castello che rimbalzò anche nelle cronache nazionali. Oggi si apre in tribunale a Perugia il processo a carico del produttore, titolare di un'azienda alimentare con sede in provincia di Arezzo, che immise l'insaccato sul mercato: deve rispondere di omicidio colposo in relazione alla morte di Assunta Cammarota, originaria di Napoli, ma da tempo residente a San Leo Bastia, frazione a sud del capoluogo tifernate.

