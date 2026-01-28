Moreno | Riparto con Nicole

Moreno Donadoni ha annunciato di aver ripreso la sua storia con Nicole. Il rapper genovese, diventato noto nel 2013 grazie ad Amici, ha condiviso la notizia sui social, spiegando di essere tornato con la donna con cui aveva già avuto una relazione in passato. La coppia sembra decisa a ripartire da zero, lasciandosi alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi.

di Alba Cosentino Per Moreno Donadoni, il rapper genovese lanciato nel 2013 da Amici, il 2026 è iniziato nel segno della ripartenza totale. Il celebre rapper Moreno Donadoni inaugura il 2026 con un progetto discografico rivoluzionario e una svolta sentimentale che ha superato prove durissime oltreoceano Dopo l'album del 2016 Slogan, la nuova produzione si chiama ReStar ed è un progetto che lui stesso, a Novella 2000, definisce «manifesto di sopravvivenza. La musica è l'unico posto dove riesco a rimettere insieme i pezzi».

