Morbo K video interviste Giacomo Giorgio Vincenzo Ferrera Dharma Mangia Woods Flavio Furno Francesco Patierno

Sono usciti i primi video interviste del cast della miniserie Morbo K. Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Dharma Mangia Woods, Flavio Furno e il regista Francesco Patierno parlano della storia di resistenza civile ambientata a Roma nel 1943. I protagonisti spiegano come hanno interpretato i personaggi e cosa rappresenta questa vicenda nella memoria collettiva. Le interviste offrono uno sguardo diretto sul lavoro sul set e sul significato di portare in scena un capitolo così importante della nostra storia.

Le nostre video interviste al cast della miniserie Morbo K: Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Dharma Mangia Woods, Flavio Furno e il regista Francesco Patierno raccontano storia di resistenza civile nella Roma del 1943. Le nostre video interviste per la miniserie Morbo K, che porta sullo schermo una delle pagine più sorprendenti e meno conosciute della storia italiana, ispirata a fatti realmente accaduti all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli durante l’occupazione nazista di Roma. Un racconto potente, che intreccia dramma umano, tensione morale e resistenza silenziosa, affidato a una regia rigorosa e a un cast di grande spessore.🔗 Leggi su Spettacolo.euImmagine generica

