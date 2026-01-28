Morbo K video interviste Giacomo Giorgio Vincenzo Ferrera Dharma Mangia Woods Flavio Furno Francesco Patierno

Sono usciti i primi video interviste del cast della miniserie Morbo K. Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Dharma Mangia Woods, Flavio Furno e il regista Francesco Patierno parlano della storia di resistenza civile ambientata a Roma nel 1943. I protagonisti spiegano come hanno interpretato i personaggi e cosa rappresenta questa vicenda nella memoria collettiva. Le interviste offrono uno sguardo diretto sul lavoro sul set e sul significato di portare in scena un capitolo così importante della nostra storia.

Le nostre video interviste al cast della miniserie Morbo K: Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Dharma Mangia Woods, Flavio Furno e il regista Francesco Patierno raccontano storia di resistenza civile nella Roma del 1943. Le nostre video interviste per la miniserie Morbo K, che porta sullo schermo una delle pagine più sorprendenti e meno conosciute della storia italiana, ispirata a fatti realmente accaduti all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli durante l’occupazione nazista di Roma. Un racconto potente, che intreccia dramma umano, tensione morale e resistenza silenziosa, affidato a una regia rigorosa e a un cast di grande spessore.🔗 Leggi su Spettacolo.eu Approfondimenti su Morbo K Roma 1943 Morbo K, il finto virus per salvare gli ebrei al centro della miniserie con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera In occasione della Giornata della Memoria, Rai 1 presenta la miniserie Dharma Mangia Woods, protagonista di Morbo K, si racconta tra femminismo, libertà e carriera. L'intervista di Amica.it Dharma Mangia Woods si apre in un’intervista, raccontando il suo percorso tra femminismo, libertà e carriera. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Morbo K, Giacomo Giorgio intervista: «Spero che questa serie serva a ricordare e non ripetere» Ultime notizie su Morbo K Roma 1943 Argomenti discussi: Da Mare Fuori a Morbo K: Giacomo Giorgio racconta la miniserie di Rai 1; Morbo K., la Giornata della memoria su Rai1; Morbo K, quel virus inventato per salvare vite dalla ferocia nazista; L'incredibile storia vera di Morbo K inizia così: la clip in anteprima e dove vedere la serie. Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, intervista a Giacomo GiorgioMorbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero, l'intervista a Giacomo Giorgio che interpreta Pietro Prestifilippo. tvserial.it Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, intervista a Vincenzo FerreraMorbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero, l'intervista a Vincenzo Ferrera che interpreta il Professor Matteo Prati. tvserial.it Morbo K segna l’ultima interpretazione televisiva di Antonello Fassari, prima della morte. Il celebre attore, omaggiato al termine della prima parte della serie su Rai 1, viene citato anche da Giacomo Giorgio su Instagram. facebook Nel #GiornoDellaMemoria la miniserie #MorboK con Giacomo Giorgio, sugli orrori del nazifascismo, vince la serata col 16% e oltre 2.5 milioni di telespettatori su Rai 1. La seconda puntata stasera su Rai 1 ed è già disponibile su Rai Play #AscoltiTv x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.