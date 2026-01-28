morbo k stasera la seconda ed ultima puntata

Questa sera va in onda l’ultima puntata della miniserie Morbo K. I medici cercano di salvare gli ebrei coinvolti, ma non è chiaro se riusciranno a farcela. La storia tiene banco tra gli spettatori, pronti a scoprire come andrà a finire.

Questa sera andrà in onda la seconda ed ultima puntata della miniserie Morbo K: i medici riusciranno a salvare tutti gli ebrei? Dopo il successo della prima puntata, stasera va in onda la seconda. Morbo K è una miniserie che è stata trasmessa ieri, in occasione della Giornata della Memoria e stasera andrà in onda la seconda parte. La fiction vuole raccontare una storia realmente accaduta nel 1943 quando dei medici hanno trovato un escamotage per salvare un gruppo di ebrei ed evitare che venissero deportati. Infatti si inventano l’esistenza del morbo K e così diffondono la voce che in quel reparto sono tutti malati e il contagio è altissimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Morbo K, la miniserie che ha fatto parlare molto negli ultimi giorni.

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di “Morbo K”.

Argomenti discussi: Morbo K, stasera la prima puntata della miniserie: trama e storia vera; Morbo K, trama e cast della serie ispirata a una storia vera stasera in tv; Morbo K da stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quanti episodi è composta la miniserie; Morbo K finisce stasera: la storia vera e il libro col racconto dei sopravvissuti.

