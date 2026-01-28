Morbo K l’ultima volta di Fassari su Rai1 | In memoria di un artista straordinario

Questa sera su Rai1 va in onda l’ultima puntata di Morbo K con Fassari. Alla fine dello spettacolo, compare una scritta che lascia il pubblico senza parole: “In memoria di Antonello Fassari”. L’attore, che ha dato tanto alla televisione, si congeda con questa dedica speciale. La scena tocca profondamente gli spettatori, molti ancora scossi dalla notizia della sua scomparsa.

I titoli di coda di Morbo K si chiudono con una scritta che commuove: “In memoria di Antonello Fassari “. La serie tv, in onda il 27 e il 28 gennaio su Rai 1, rappresenta l’ultimo lavoro a cui ha preso parte l’attore romano, scomparso lo scorso aprile all’età di 72 anni. Fassari si congeda dal suo pubblico col ruolo di Nonno Moisè in un film tv ispirato ad una storia vera, ma non ha fatto in tempo a recitare nella settima stagione dei Cesaroni, nonostante fosse atteso sul set. Come riporta il Messaggero, una parte del cast ha ricordato Fassari con affetto e ammirazione. Giacomo Giorgio, che nella fiction interpreta il giovane dottore Prestifilippo, ricorda con affetto il collega: “Purtroppo l’ho conosciuto poco, ma in questa serie ho scoperto un artista straordinario e una persona meravigliosa”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Antonello Fassari

Francesco Patierno, regista della miniserie Morbo K, racconta come Antonello Fassari abbia portato sullo schermo la sua esperienza umana nell’ultima interpretazione.

