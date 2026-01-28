Monumenti dimenticati c’è la diffida

L’ex sindaco Roberto Sorci ha inviato una diffida alla Giunta Ghergo, chiedendo di mettere fine alle scuse e di prendersi cura dell’Oratorio dei Beati Becchetti e del Chiostro di Sant’Agostino. Sorci insiste sul fatto che quei luoghi storici sono proprietà del Comune e che le prove sono chiare. Ora si aspetta una risposta ufficiale per capire come si intende intervenire.

Oratorio dei Beati Becchetti e Chiostro di Sant'Agostino, l'ex sindaco Roberto Sorci diffida la Giunta Ghergo: "Basta scuse, quel luogo storico è del Comune, le carte parlano chiaro". Stanco dell'"inconcludenza" e di quella che definisce "ignavia dell'amministrazione comunale" il consigliere Sorci ha deciso di passare dalle parole ai fatti formali. Ha inviato una diffida all'Amministrazione Ghergo affinché proceda, senza ulteriori indugi, a richiedere all'Ast Ancona "la retrocessione del chiostro e dell'Oratorio dei Beati Becchetti". La questione centrale, sollevata con forza dal consigliere, riguarda la necessità di rettificare un "palese errore di accatastamento che vede attualmente inclusi nei beni dell'azienda sanitaria immobili di indiscusso interesse storico e pubblico: non solo il chiostro e l'oratorio, ma anche il fabbricato della vecchia camera mortuaria, l'ex garage del carro funebre e i mezzi comunali".

