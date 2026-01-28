Montanara-D’Agostino I lavori non decollano Stop alla gara per un mese | Progetto da verificare

La gara per i lavori di riqualificazione di viale D’Agostino e via Montanara si ferma per un mese. Le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente la procedura per verificare il progetto e capire se ci sono problemi o modifiche da apportare. La decisione arriva dopo che i lavori non sono ancora partiti, nonostante l’annuncio iniziale. La sospensione potrebbe rallentare ulteriormente i tempi di sistemazione delle due strade.

Si ferma, almeno temporaneamente, la procedura di gara per la riqualificazione di viale D'Agostino e via Montanara. Area Blu ha infatti disposto la sospensione per 30 giorni dei termini per la presentazione delle offerte relative al lotto funzionale 1 dei lavori, quello dedicato alla moderazione del traffico e alla realizzazione della pista ciclopedonale. Una battuta d'arresto che arriva dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della procedura negoziata, avvenuti a cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Nell'avviso ufficiale, firmato dal Responsabile unico del procedimento, Maurizio Giovannini, si legge che "si rendono necessari ulteriori approfondimenti attinenti alla documentazione progettuale" e che, per questo motivo, "si dispone la sospensione della procedura".

