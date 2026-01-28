Montagnareale cadaveri crivellati in zona isolata | indagini dei carabinieri in corso

I carabinieri stanno indagando dopo aver trovato tre corpi senza vita in una zona isolata di Montagnareale. Le vittime sono state trovate in un’area boschiva del comune. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause della morte, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire cosa sia successo.

Tre persone sono state rinvenute prive di vita in un'area boschiva; i militari stanno eseguendo rilievi e verifiche per ricostruire la dinamica dell'accaduto Tre persone sono state trovate prive di vita a Montagnareale, in una zona boschiva del territorio comunale. Il ritrovamento è avvenuto dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, con una telefonata particolarmente concitata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l'area e avviato i primi accertamenti. Secondo le prime informazioni, i corpi presenterebbero ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco, ma ogni valutazione definitiva è rimessa agli esiti degli accertamenti tecnici e medico-legali.

