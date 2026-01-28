Monaco-Juventus possibile mini-turnover per Spalletti

Questa sera alle 21:00, Monaco e Juventus si affrontano allo Stadio Louis II nel penultimo appuntamento della fase a gironi di Champions League. Spalletti potrebbe optare per un mini-turnover, facendo qualche cambio nella formazione, per gestire le energie dei suoi giocatori in vista delle prossime sfide. La partita è decisiva per entrambe le squadre, che vogliono ottenere i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione.

Si avvicina sempre di più la sfida tra Monaco e Juventus. Le squadre, che scenderanno in campo alle 21:00 allo Stadio Louis II del Principato, sono pronte a giocarsi le loro chance nella gara che chiuderà la League Phase di Champions League. Da una parte i monegaschi, a tre punti dai rivali e attualmente nella fascia di squadra che le vedrebbe affrontare i play-off a febbraio. Dal canto suo, la Juve, con una vittoria, oltre ad assicurarsi un buon piazzamento nei già sicuri play-off, potrebbe sperare anche di rientrare nella top 8, sempre che i vari incroci glielo permettano.

