Monaco-Juventus 0-0 | pareggio senza gol nell’ultima sfida della prima fase

La Juventus chiude la prima fase di Champions League con un pareggio a reti bianche sul campo del Monaco. Nell’ultima partita del girone, le due squadre si sono affrontate senza riuscire a segnare, lasciando tutto invariato e condannando entrambe a proseguire la competizione senza vittorie. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due ha trovato il modo di superare la difesa avversaria.

La Juventus chiude la prima fase di Champions League con un pareggio a reti bianche sul campo del Monaco. Allo Stade Louis II finisce 0-0 una gara tesa e bloccata, utile ai bianconeri per muovere la classifica ma senza lo scatto decisivo per migliorare sensibilmente il posizionamento in ottica playoff. La squadra di Luciano Spalletti regge l’urto iniziale dei monegaschi, si affida alle parate di Perin e porta a casa un punto in una notte europea più di controllo che di ambizione. Avvio favorevole al Monaco, Perin decisivo. L’inizio di partita sorride ai padroni di casa, più aggressivi e ordinati nella metà campo juventina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Monaco-Juventus 0-0, le pagelle: Cabal e Koopmeiners deludono (4,5), Perin rischia ma poi si riscatta (6). Yildiz entra e non incide (5,5)La Juventus pareggia 0-0 con il Monaco nell'ultimo turno della fase a girone unico della Champions League 2026. Con questo risultato i bianconeri chiudono a 13 punti e dovranno passare per ... leggo.it

Monaco e Juventus forse preferivano non giocare: al Louis II succede poco e nulla, 0-0Nessun gol e poche emozioni allo stadio Louis II, Monaco e Juventus si annullano sullo 0-0 nella partita valevole per l'8^ e ultima giornata della. tuttomercatoweb.com

Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it https:// - facebook.com facebook

