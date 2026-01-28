Questa sera si gioca Monaco contro Juventus, ma i tifosi si chiedono subito dove poter seguire la partita. Sky trasmette l’incontro in diretta, mentre Amazon Prime e Now offrono anche lo streaming. La Juventus cerca di migliorare la sua posizione in classifica per assicurarsi un buon posto ai playoff, mentre il Monaco rischia di uscire dalla corsa. La partita si prospetta decisa, con entrambe le squadre pronte a lottare fino all’ultimo minuto.

L'ultima tappa della prima fase di Champions League mette sulla strada della Juve il Monaco, che deve ancora centrare l'accesso ai playoff per sperare di qualificarsi agli ottavi. La Juve è già dentro, ma può migliorare il posizionamento per giocare lo spareggio a Torino. La sfida si preannuncia molto avvincente: fischio d'inizio alle 21. La formazione di Pocognoli è in netta ripresa nel percorso europeo e punta l'accesso ai playoff: gli attuali 9 punti non garantiscono ancora la fase successiva, di conseguenza nell'ultimo atto con la Juve c'è l'obbligo di vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monaco-Juve, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming

Approfondimenti su Monaco Juve

Dove seguire Juventus-Benfica in tv e streaming? Scopri le opzioni disponibili tra Sky, Amazon Prime e Now, per assistere alla sfida cruciale in Champions League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Monaco-Manchester City 2-2: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Monaco Juve

Argomenti discussi: Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Monaco-Juve, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming; Come vedere la settima giornata di Champions League 2025-2026; Monaco-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico.

I bianconeri inseguono il miglior posizionamento per i playoff, i monegaschi rischiano di uscire dalla grigliaI bianconeri inseguono il miglior posizionamento per i playoff, i monegaschi rischiano di uscire dalla griglia ... gazzetta.it

Monaco-Juventus: orario e dove vederla in tv e streamingDove vedere Monaco-Juventus in TV e streaming: SKY o Amazon? Tutte le informazioni per seguire in diretta la sfida di Champions League. fantacalcio.it

Spalletti risponde a Conte sui social ma non in conferenza: “Parliamo di Champions... gioca Openda” La vigilia di Monaco-Juve è ancora la coda dell’ultima gara col Napoli. Prima della conferenza della vigilia del match di Champions League Spalletti - facebook.com facebook

Divieti per i tifosi della #Juve prima del Monaco: il club esprime "stupore" in una nota x.com