Monaco Juve e quel gesto di Chiellini con Pogba | cosa è successo nella pancia del Louis II a margine della sfida di Champions

Durante la partita tra Monaco e Juventus, qualcosa è successo dietro le quinte. Chiellini e Pogba si sono incontrati e si sono scambiati un saluto caloroso, ricordando i momenti passati insieme a Torino. Un gesto che ha sorpreso alcuni tifosi e ha fatto tornare alla mente le vittorie di un tempo. La scena si è svolta a margine del match, in un clima di rispetto e amicizia tra i due giocatori.

Monaco Juve: il dirigente e il centrocampista francese si ritrovano. Un saluto caloroso che rievoca anni di vittorie condivise a Torino. La notte di Champions League allo Stade Louis II ha offerto non solo agonismo sul rettangolo verde, ma anche un momento di profondo romanticismo calcistico che si è consumato lontano dai riflettori delle telecamere di gioco, proprio nella pancia del Louis II a margine della sfida. Mentre le squadre vivevano la tensione della battaglia sportiva, dietro le quinte è andato in scena un incontro speciale che ha toccato le corde più sensibili dell'ambiente zebrato: quello tra Giorgio Chiellini e Paul Pogba.

