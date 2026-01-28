Monaco Juve 0-0 LIVE | ritmi alti in campo pochi spazi per entrambe le squadre

Questa sera si è giocato un match intenso tra Monaco e Juventus, finito 0-0. Le due squadre hanno corso molto e cercato di imporre il proprio ritmo, ma hanno trovato poche occasioni per sbloccare il risultato. La partita è stata combattuta, con alcune occasioni da entrambe le parti, ma nessuna squadra è riuscita a segnare. I tifosi rimangono in attesa di una svolta nelle prossime gare.

di Andrea Bargione Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all’ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. 55? YILDIZ PROVA AD ACCENDERSI – Il turco, entrato nella ripresa prova a spingere e a creare azioni pericolose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Monaco Juve 0-0 LIVE: ritmi alti in campo, pochi spazi per entrambe le squadre Approfondimenti su Monaco Juve Diretta Gol Coppa Italia LIVE: Lazio Milan 0-0, ritmi alti in campo Monaco Juve LIVE: squadre arrivate allo Stade Louis II, scelte a sorpresa di Spalletti Questa sera si gioca allo Stade Louis II il match tra Monaco e Juventus, valido per l’ottava giornata della Champions League. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Monaco Juve Argomenti discussi: Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Champions League, Monaco-Juventus: pronostici, migliori quote e scommesse; Fuoco Monaco, dentro o fuori con la Juve. Pogba sparito, Zakaria netto: Ci vergogniamo; Jugovic: Al Monaco se uscivo mi beccavano subito... Yildiz sembra sempre più Del Piero. Monaco-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Spalletti fa entrare YildizLa diretta live di Monaco-Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Monaco-Juventus di Champions League, la diretta 0-0: entrano Yildiz e AdzicLa squadra di Spalletti è già qualificata per i playoff degli ottavi ed ha una tenue speranza di piazzarsi tra le prime otto ... corriere.it Champions League, in campo alle 21 Monaco-Juventus DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook #Juve a #Monaco, la formazione ufficiale di #Spalletti: scelte clamorose h7.cl/1nHOK x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.