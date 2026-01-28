Monaco Juve 0-0 LIVE | quattro minuti di recupero!

La Juventus torna a giocare in Champions League e si ferma sul punteggio di 0-0 contro il Monaco. La partita, valida per l’ottava giornata della fase a gironi, si conclude con quattro minuti di recupero e poche emozioni in campo. I bianconeri cercano di conquistare i tre punti, ma non riescono a trovare il gol che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. La gara è stata combattuta, ma il risultato rimane invariato.

di Andrea Bargione Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all’ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. 4? di recupero! 88? CAMBIO MONACO – Fuori Golovin, dentro Ouattara. 86? MONACO PERICOLOSO – I francesi provano a rendersi pericolosi con Golovin che mette la palla dentro ma i bianconeri respingono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Monaco Juve 0-0 LIVE: quattro minuti di recupero! Approfondimenti su Monaco Juve Udinese Inter LIVE 0-1: quattro minuti di recupero Segui con attenzione la diretta di Udinese-Inter, match valido per la 21ª giornata di Serie A 20252026. Fiorentina Juve 0-0 LIVE: 6 minuti di recupero! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. HIGHLIGHTS UEFA Champions League | Juventus 4-4 Borussia Dortmund | What a COMEBACK! Ultime notizie su Monaco Juve Argomenti discussi: Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Champions League, Monaco-Juventus: pronostici, migliori quote e scommesse; Fuoco Monaco, dentro o fuori con la Juve. Pogba sparito, Zakaria netto: Ci vergogniamo; Jugovic: Al Monaco se uscivo mi beccavano subito... Yildiz sembra sempre più Del Piero. Monaco-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Spalletti fa entrare YildizLa diretta live di Monaco-Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Monaco-Juventus 0-0 all'intervallo: i numeri del primo tempoAl termine del primo tempo allo stadio Louis II di Monte Carlo, il match tra Monaco e Juventus, ultimo della fase campionato di Champions League, è fermo sullo 0-0. Il possesso palla premia ... tuttojuve.com Champions League, in campo alle 21 Monaco-Juventus DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook #Juve a #Monaco, la formazione ufficiale di #Spalletti: scelte clamorose h7.cl/1nHOK x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.