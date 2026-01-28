ModenAntiquaria a febbraio l' appuntamento d' eccellenza con l' antico

La 34esima edizione di Modenantiquaria si terrà dal 7 al 15 febbraio 2026 a Modena Fiere. L’appuntamento si conferma come la mostra più importante in Italia dedicata all’Alto Antiquariato. Centinaia di collezionisti, appassionati e commercianti si preparano a visitare questa fiera che ogni anno attira pubblico da tutta Europa. Tra pezzi rari e collezioni di grande valore, la mostra promette di essere ancora più ricca e interessante rispetto alle passate edizioni.

La 34esima edizione di Modenantiquaria, dal 7 al 15 febbraio 2026 presso Modena Fiere, si confermerà come la mostra annuale italiana dedicata all'Alto Antiquariato più prestigiosa e autorevole. Un appuntamento immancabile presso i padiglioni di viale Virgilio, per i quali rappresenta ormai l'evento di punta. In mostra saranno presenti numerosi e qualificati antiquari appartenenti all'Associazione Antiquari Modenesi, tra cui: Cantore Galleria Antiquaria, Galleria Antiquaria Camellini S.r.l., Reve Art S.r.l., Antichità La Bagatelle, Antichità Bertacchi Orfeo, Matheus Gallery, Phidias Antiques, Giusti Antichità, Galleria 900, Ossimoro Galleria d'Arte.

