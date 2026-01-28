minneapolis trump ha perso la guerra

La crisi a Minneapolis si conclude con una sconfitta per l’amministrazione Trump. Gregory Bovino, che aveva guidato l’operazione anti-immigrazione dell’ICE in città, è stato ufficialmente allontanato. La sua presenza, vista come un tentativo di mostrare forza, si è conclusa con il suo licenziamento, lasciando dietro di sé un clima di tensione e incertezza.

La tragedia di Minneapolis sembra volgere al termine: il responsabile del corpo di spedizione dell’Agenzia anti-immigrazione (ICE), Gregory Bovino, inviato nella città a mostrare i muscoli dell’amministrazione Trump nella lotta ai clandestini, è stato dimesso. Una decisione politica che ha carattere simbolico. E Trump ha parlato sia con il sindaco della città che col governatore del Minnesota, deponendo l’ascia di guerra brandita finora, che ha trasformato un’operazione di polizia in un conflitto contro metà, e forse più, della popolazione americana. I due omicidi a sangue freddo dell’ICE e la tempesta generata dalla follia in stile gestapo sono stati troppo anche per Trump, che si era ostinato a difendere contro ogni evidenza gli agenti che avevano assassinato Renée Good e, in un primo tempo, anche i sicari di Alex Pretti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Negli Stati Uniti si intensificano le tensioni sociali e politiche, con alcuni eventi che evidenziano un clima di crescente instabilità.

L’attuale clima negli Stati Uniti si fa sempre più teso, con tensioni crescenti che minacciano la stabilità del paese.

