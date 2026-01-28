Donald Trump attacca il sindaco di Minneapolis Jacob Frey. In un discorso, Trump accusa Frey di mettere a rischio la città dichiarando che Minneapolis non applica e non applicherà le leggi federali sull’immigrazione. La polemica tra il presidente e il sindaco si accende, e il rischio di tensioni cresce.

Donald Trump contro il sindaco di Minneapolis Frey. “Sorprendentemente, Jacob Frey ha appena dichiarato che ‘Minneapolis non applica e non applicherà le leggi federali sull’immigrazione’. Questo dopo aver avuto un’ottima conversazione con lui. Qualcuno dovrebbe spiegargli che questa affermazione costituisce una gravissima violazione della legge e che sta giocando con il fuoco”, ha scritto il presidente americano su Truth commentando le dichiarazioni del primo cittadino. Per la Cnn, intanto, sarebbero due gli agenti che hanno sparato durante lo scontro con Alex Pretti, il manifestante ucciso da un agente federale dell’immigrazione a Minneapolis . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, Trump contro il sindaco Frey: “Gioca con il fuoco”

Approfondimenti su Minneapolis Frey

In un quadro politico in evoluzione, Donald Trump ha inviato Homan a Minneapolis, mentre il candidato repubblicano alla governatorato si è ritirato.

Jacob Frey è il sindaco di Minneapolis, noto per il suo ruolo di primo cittadino e per il suo impegno nella gestione della città.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Legal Breakdown Of The ICE Minneapolis Shooting | Killer Cross Examination with Neil Rockind

Ultime notizie su Minneapolis Frey

Argomenti discussi: Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore; Perché il Minnesota (e Minneapolis) è il centro dello scontro con Trump; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Perché il Minnesota può fare poco o nulla contro Trump o le violenze dell'Ice e degli altri agenti anti-immigrazione.

Minneapolis, Trump contro il sindaco Frey: Gioca con il fuocoDonald Trump contro il sindaco di Minneapolis Frey. Sorprendentemente, Jacob Frey ha appena dichiarato che 'Minneapolis non applica e non applicherà le leggi ... lapresse.it

Trump: Il sindaco di Minneapolis scherza col fuocoRiesplodono le polemiche legate all'azione degli agenti dell'Ice, impegnati nella lotta all'immigrazione clandestina. Intanto il capo della Border Patrol ha lasciato la città ed è stato silenziato sui ... ilgiornale.it

Le uccisioni di Minneapolis svelano come Trump abbia modellato a sua immagine e somiglianza gli agenti di Ice e Border Patrol, sempre più strumenti di controllo politico e sociale - facebook.com facebook

#Tg2000, #28gennaio 2026 - ore 12 #Minneapolis #Trump #IlhanOmar #PapaLeoneXIV #Olocausto #giornatadellamemoria #ICE #Piantedosi #Ucraina #Zelensky #Palestina #Netanyahu #Israele #India #NipahVirus #TikTok #Niscemi #Sinner #TV2000 @tg x.com