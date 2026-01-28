Minneapolis sedici arresti dopo le proteste | Hanno aggredito gli agenti

Sedici persone sono state arrestate a Minneapolis dopo le proteste di alcuni giorni fa. Le accuse principali sono di aver aggredito gli agenti delle forze dell’ordine federali intervenuti sul posto. La polizia ha confermato gli arresti e le accuse, mentre le tensioni restano alte in città.

Sedici persone sono state arrestate a Minneapolis con l’accusa di aver aggredito agenti delle forze dell’ordine federali nel corso delle proteste scoppiate nei giorni scorsi. L’operazione, secondo quanto riferito dalle autorità statunitensi, è il risultato di un’attività di identificazione condotta dagli agenti federali impegnati sul territorio durante le manifestazioni, degenerare in episodi di tensione e scontri diretti con la polizia. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce in un contesto di alta attenzione sulla sicurezza pubblica, con le autorità che parlano di comportamenti violenti e di azioni mirate contro chi era incaricato di mantenere l’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Usa: proteste a Minneapolis dopo uccisione da parte agenti federali dell'immigrazione

Le recenti proteste a Minneapolis sono scaturite dall’uccisione di un cittadino statunitense da parte di agenti federali dell’immigrazione.

Gli agenti federali hanno ucciso un’altra persona a Minneapolis

Nella città di Minneapolis, un’operazione delle autorità federali legata a questioni di immigrazione ha portato alla morte di un’altra persona.

