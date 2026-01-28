Minneapolis media | Due agenti hanno sparato nello scontro con Pretti

Da lapresse.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due agenti di polizia hanno aperto il fuoco durante uno scontro con Alex Pretti, avvenuto nel fine settimana a Minneapolis. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la notizia ha fatto subito il giro dei media locali. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni di Pretti o sulle ragioni dello scontro. La comunità si trova ora a chiedere spiegazioni su quanto accaduto.

Due agenti hanno sparato durante lo scontro con Alex Pretti avvenuto nel fine settimana a Minneapolis in Usa. Lo riferisce la Cnn facendo riferimento alla Homeland Security nel rapporto iniziale sui fatti avvenuti in Minnesota. Il rapporto, come riporta la Cnn sul sito web, – tratto dall’indagine iniziale della Customs and Border Protection sulla sparatoria di Pretti – dice che un agente ha urlato più volte: “Ha una pistola” prima che due agenti sparassero mentre gli agenti lottavano con lui a terra. “Il personale del CBP ha tentato di prendere Pretti in custodia. Pretti ha resistito ai suoi sforzi e ne è seguita una colluttazione”, afferma il rapporto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

minneapolis media due agenti hanno sparato nello scontro con pretti

© Lapresse.it - Minneapolis, media: “Due agenti hanno sparato nello scontro con Pretti”

Approfondimenti su Minneapolis Pretti

Usa: la testimone, 'Pretti non brandiva armi, non so perché agenti gli hanno sparato'

La testimone ha dichiarato che Alex Pretti non stava impugnando armi al momento dell’incidente a Minneapolis, avvenuto ieri.

Gli agenti dell’ICE hanno sparato a un’altra persona a Minneapolis

Gli agenti dell’ICE sono stati coinvolti in un episodio a Minneapolis in cui hanno sparato a una persona.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Minneapolis Pretti

Argomenti discussi: Minneapolis, media: Due agenti federali hanno sparato a Pretti; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Minneapolis, media: Due agenti hanno sparato nello scontro con Pretti; Due agenti federali hanno sparato a Pretti a Minneapolis.

Minneapolis, media: Due agenti federali hanno sparato a PrettiSecondo una prima relazione presentata al Congresso Usa dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale, riportata dalla Cnn, sono due gli agenti federali che hanno sparato con le loro armi sabato scorso a ... msn.com

minneapolis media due agentiSono stati due agenti a sparare ad Alex PrettiÈ il primo risultato di un'indagine preliminare su quanto successo a Minneapolis, che smentisce ancora le tesi dell'amministrazione Trump ... ilpost.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.