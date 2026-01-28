Due agenti di polizia hanno aperto il fuoco durante uno scontro con Alex Pretti, avvenuto nel fine settimana a Minneapolis. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la notizia ha fatto subito il giro dei media locali. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni di Pretti o sulle ragioni dello scontro. La comunità si trova ora a chiedere spiegazioni su quanto accaduto.

Due agenti hanno sparato durante lo scontro con Alex Pretti avvenuto nel fine settimana a Minneapolis in Usa. Lo riferisce la Cnn facendo riferimento alla Homeland Security nel rapporto iniziale sui fatti avvenuti in Minnesota. Il rapporto, come riporta la Cnn sul sito web, – tratto dall’indagine iniziale della Customs and Border Protection sulla sparatoria di Pretti – dice che un agente ha urlato più volte: “Ha una pistola” prima che due agenti sparassero mentre gli agenti lottavano con lui a terra. “Il personale del CBP ha tentato di prendere Pretti in custodia. Pretti ha resistito ai suoi sforzi e ne è seguita una colluttazione”, afferma il rapporto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, media: “Due agenti hanno sparato nello scontro con Pretti”

La testimone ha dichiarato che Alex Pretti non stava impugnando armi al momento dell’incidente a Minneapolis, avvenuto ieri.

Gli agenti dell’ICE sono stati coinvolti in un episodio a Minneapolis in cui hanno sparato a una persona.

