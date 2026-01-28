Dopo due giorni di tensioni a Minneapolis, Donald Trump cambia rotta. Il presidente ha deciso di riorganizzare il suo staff e modificare le sue strategie sull’immigrazione. Premiando funzionari duri, ma più calmi, evita una crisi aperta e opta per un approccio più graduale, senza le retate massicce che aveva promesso all’inizio. Intanto il dollaro tocca il minimo da quattro anni, ma Trump assicura: “Tutto ok, alla grande”.

DALLA NOSTRA INVIATAMINNEAPOLIS - Quando i video dell'uccisione di Alex Pretti sono andati in onda su tutti i network a partire da sabato, Donald Trump, chiuso nello Studio ovale con la tempesta di neve fuori, ha acceso la tv e non gli è piaciuto quello che ha visto. Da settimane ripeteva che l’attenzione dei media avrebbe dovuto essere portata sui criminali arrestati e non certo sulle uccisioni di cittadini americani da parte di agenti federali anti-immigrazione. Poche ore dopo Kristi Noem, la sua ministra della Sicurezza interna, ha detto in tv che Pretti era un terrorista, il capo della polizia di frontiera Greg Bovino ha dichiarato che brandiva la pistola, il vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller — ritwittato dal vicepresidente JD Vance — ha scritto su X che Pretti era «un assassino che ha cercato di uccidere agenti federali»: Trump era frustrato perché tutti potevano vedere che questa narrazione non reggeva di fronte alle immagini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Recenti analisi suggeriscono che la decisione di Trump di rivedere la proposta sulla Groenlandia sia stata influenzata da questioni strategiche legate alle basi militari e alle risorse minerarie.

L’ICE di Minneapolis sta progressivamente lasciando la città dopo settimane di proteste contro le azioni delle forze dell’ordine.

Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Cosa c'è dietro la marcia indietro di Trump a Minneapolis (più altre cose da sapere); Usa, Guardian: Ice ha arrestato un uomo e la figlia di 2 anni a Minneapolis; Minneapolis, la versione ufficiale crolla. Trump prepara la ritirata tattica.

Minneapolis, la versione ufficiale crolla. Trump prepara la ritirata tatticaPer circa 48 ore la Casa Bianca ha provato a chiudere il caso Minneapolis dentro una cornice semplice e politicamente utile ... italpress.com

