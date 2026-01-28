Minneapolis cambio di passo di Trump Deputata dem aggredita

Trump cambia strategia a Minneapolis. Il presidente degli Stati Uniti ha sostituito il comandante delle forze militari Bovino, ma ha subito chiarito che non si tratta di una ritirata. La città continua a vivere momenti di tensione, mentre le proteste si susseguono e le forze dell’ordine sono in allerta. Nel frattempo, una deputata democratica è stata aggredita durante una manifestazione.

Le violenze a Minneapolis. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rimosso il numero uno della forza militare Bovino ma ha precisato: non è una ritirata. Servizio di Marco Burini TG2000.

