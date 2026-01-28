Mini workshop di flow con Dapo di Antitesi Teatro Circo

Questa mattina si è svolto un mini workshop di flow con Dapo, artista di Antitesi Teatro Circo. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto scoprire il gioco del dapo e le sue magie, immergendosi in un’esperienza pratica e coinvolgente. Dapo ha guidato il gruppo tra esercizi e tecniche, rendendo semplice e accessibile un’arte che sembrava complicata. L’attenzione era alta e tutti hanno avuto modo di sperimentare direttamente le tecniche, lasciandosi sorprendere dalle potenzialità del gioco.

Il mini workshop di flow con Dapo è un percorso pensato per scoprire il gioco del dapo e le sue magie.Elisa Cafazzo insegnerà le tecniche fondamentali: infiniti, passaggi, boomerang, lanci da pizzaiolo e spin sul dito, esplorando flow, coordinazione e divertimento condiviso.Gli appuntamentiSabato.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

