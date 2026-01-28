Mini workshop di flessibilità e verticalismo di Antitesi Teatro Circo

Questa mattina si è concluso il mini workshop di Antitesi Teatro Circo, dedicato a migliorare flessibilità e verticalismo. Partecipanti di tutte le età hanno provato esercizi mirati a sviluppare forza, mobilità e consapevolezza, seguendo un percorso graduale e su misura. L’obiettivo era far scoprire a tutti come muoversi con maggiore agilità e sicurezza, anche senza esperienza precedente.

Il mini workshop di flessibilità e verticalismo è un percorso dedicato all'esplorazione della flessibilità e del verticalismo, pensato per sviluppare consapevolezza, forza e mobilità in modo progressivo e personalizzato.Un'occasione per approfondire, esplorare e divertirsi, rispettando il proprio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

