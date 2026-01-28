Milleproroghe medici in corsia fino a 72 anni | l'emendamento del governo per tamponare la carenza di personale

Il governo ha presentato un emendamento nel decreto Milleproroghe che permette ai medici ospedalieri di lavorare fino a 72 anni. La misura mira a tamponare la carenza di personale sanitario, offrendo loro la possibilità di continuare a operare volontariamente. La decisione ha suscitato reazioni miste tra professionisti e sindacati, alcuni favorevoli e altri preoccupati per le conseguenze sulla salute e sulla qualità delle cure.

