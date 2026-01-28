Milano | poliziotto indagato approfondimenti su arma vittima e cellulari agenti

La polizia di Milano indaga su un agente coinvolto in un episodio di spari. Gli investigatori stanno analizzando la traiettoria del proiettile e i cellulari degli agenti per capire cosa sia successo. Sono in corso anche verifiche sulle condizioni dell’uomo che ha sparato e sull’arma usata. La scena resta sotto stretta osservazione, mentre si cerca di fare luce sui dettagli dell’incidente.

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Approfondimenti cinematici per capire, secondo la scienza balistica, quale è stata la traiettoria del proiettile esploso dal poliziotto, ma anche le analisi informatiche sui cellulari degli agenti, e indagini mediche sulle condizioni psicofisiche dell'uomo che ha sparato, oltre ad accertamenti sull'arma del ventottenne ucciso. Sono solo alcuni degli esami che la Procura di Milano ha chiesto per fugare ogni dubbio su quanto accaduto nel boschetto di Rogoredo dove, durante un controllo antidroga, un giovane di nazionalità marocchina è stato ucciso da un agente del commissariato Mecenate ora indagato per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un incidente si è verificato a Milano, vicino a Rogoredo, dove un poliziotto in borghese ha sparato a un uomo di 28 anni.

Un poliziotto è stato indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un uomo a Milano.

