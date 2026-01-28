A Calvairate, a Milano, una donna e sua figlia di 9 anni rischiano lo sgombero. Gli abitanti del quartiere si sono mobilitati in difesa della famiglia, dopo che Aler ha effettuato ispezioni a sorpresa negli alloggi occupati. Le proteste sono scoppiate subito, con molti che denunciano un’azione rapida e senza preavviso, concentrata soprattutto su donne sole con figli minori. La situazione resta tesa, mentre la famiglia aspetta una risposta dalle autorità.

“Ispezioni a sorpresa e sgomberi annunciati nel giro di poche ore”. Succede a Calvairate, quartiere popolare di Milano, dove il Comitato Inquilini denuncia che gli ispettori di Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano) hanno effettuato controlli in diversi alloggi occupati, “concentrandosi in particolare su donne sole con figli minori”. E “in almeno un caso, quello di una madre e di sua figlia, all’ispezione è seguito il distacco dell’energia elettrica e l’ordine di lasciare l’abitazione entro due o tre giorni”. La vicenda che sta sollevando maggiori polemiche riguarda una donna e la figlia, che vivevano da circa sei anni in un alloggio Aler di via Tommei 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, minaccia di sgombero per una donna e la figlia di 9 anni. Il quartiere protesta in difesa della famiglia

