Milano dall' alto | riapre la passerella panoramica sopra la Galleria con una grande novità

Milano riapre la passerella panoramica sopra la Galleria Vittorio Emanuele. La Skywalk, lunga 250 metri e a 40 metri di altezza, permette di camminare tra i tetti della città e ammirare da vicino il Duomo e la Torre Branca. La riapertura offre ai visitatori un modo nuovo di scoprire Milano dall’alto, con una vista che prima non era accessibile.

Dal 7 febbraio turisti e milanesi potranno percorrere nuovamente la 'Skywalk' e visitare per la prima volta in assoluto la Sala degli Orologi Passeggiare tra i tetti di Milano ammirando il Duomo e la Torre Branca dall'alto: sopra la Galleria Vittorio Emanuele riapre la Skywalk, la passerella panoramica di oltre 250 metri, situata a ben 40 metri d’altezza. Ad attendere i visitatori, più di 50 pannelli informativi sulla storia della Galleria, oltre allo skyline panoramico della città. Chi percorrerà la passerella, interamente restaurata, potrà inoltre ascoltare un'audio-guida narrativa originale, scaricabile gratuitamente tramite QR Code.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Galleria Riapre highline Milano, la passerella sospesa a 40 metri d'altezza tra il Duomo e la Galleria A pochi passi dal Duomo, riapre il percorso sospeso sopra la Galleria Vittorio Emanuele II. Milano, riapre la piscina Suzzani: festa con open day gratuito. Quando e le novità La piscina Suzzani di Milano riapre al pubblico sabato 24 gennaio 2026, offrendo un’occasione di svago e benessere per la comunità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Galleria Argomenti discussi: Un treno di cioccolato da 55 metri a Palazzo Lombardia: caccia al Guinness dei Primati; Piazza Firenze, incendio in un negozio di bici: evacuato un palazzo, 22 persone soccorse. Milano, la piscina Suzzani riapre dopo oltre due anni di lavori: open day sabato 24 gennaio tra nuoto libero e gonfiabili per i bambiniDopo i lavori di riqualificazione, l’impianto torna alla città con una giornata inaugurale aperta a tutti e gratuita. Da marzo al via anche corsi acquatici e palestra. Riva: «Un presidio sportivo e so ... milano.corriere.it Olimpiadi Milano Cortina: riapre la biglietteria. Quali sono i ticket disponibiliRiapre la biglietteria per acquistare ticket delle Olimpiadi della Fondazione Milano Cortina 2026. A meno di cento giorni dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Invernali, e dopo alcuni giorni di ... affaritaliani.it Dopo le incertezze sulla presenza dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina è arrivata la conferma dall’ambasciata Usa: l’Ice ci sarà. L’Immigration and Customs Enforcement è l'agenzia federale americana finita sotto i riflettori per l’uccisione di due civili a Minn - facebook.com facebook . @OfficialSSLazio, Daniel Maldini in partenza per Roma dall'aeroporto di Milano Linate @SkySport x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.