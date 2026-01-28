Milano Cortina Schlein | Agenti Ice in Italia? Non sono i benvenuti Milizia armata che uccide – Il video

La tensione tra le forze di sicurezza e gli agenti dell’Ice si fa più forte. La leader del partito Schlein ha detto chiaramente che non sono i benvenuti in Italia. Intanto, sui social circola un video che mostra agenti armati in azione, con commenti che parlano di milizia armata e violenza. La questione divide l’opinione pubblica e mette in dubbio le decisioni delle autorità italiane.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo il sindaco di Milano Sala. È una milizia armata che sta uccidendo a sangue freddo cittadini Usa per strada. Sosteniamo le manifestazioni che chiedono di levare l'Ice dalle strade. Se per Piantedosi non è un problema, per noi è un problema" così la Schlein intervenendo alla conferenza stampa su emendamento al decreto referendum per il voto dei fuori sede alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La presenza degli agenti ICE ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha suscitato alcune dichiarazioni contrastanti.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso forte opposizione alla presenza dell’ICE nel territorio milanese, definendola una “milizia che uccide” e sottolineando che non è ben accetta nella città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milano Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia Non sono i benvenuti. Milizia armata che uccide

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Il possibile arrivo dell'Ice, in Italia, per le Olimpiadi Milano Cortina. Piantedosi: Non mi risulta, ma anche se fosse non vedo il problema; Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina, Fontana prima conferma e poi fa retromarcia; Giochi olimpici Milano Cortina, così agiranno gli uomini dell’Ice in Italia; Agenti ICE a Milano-Cortina? Opposizioni attaccano, smentita Piantedosi non convince.

Milano Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia? Non sono i benvenuti. Milizia armata che uccide(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 'Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo il sindaco di Milano Sala. È una milizia armata che sta ... notizie.tiscali.it

Olimpiadi 2026, scatta la mobilitazione: doppia manifestazione contro l'Ice a MilanoCentrosinistra, associazioni e collettivi mobilitano la città contro la presenza degli agenti federali Usa durante Milano-Cortina. Sabato il primo ... affaritaliani.it

“Non vogliamo l’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina”: raccolte migliaia di firme contro l’agenzia più disumana degli Usa x.com

Luca Zaia. Corodoro NsdA & Piccolo Coro TAB · Milano Cortina (il sogno è qui). MILANO CORTINA: IL SOGNO È QUI Una canzone dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, che racchiude e racconta i valori più belli dello sport: impegno, inclu facebook