Milano-Cortina Piantedosi | Mai agenti Ice in Italia come a Minneapolis Ecco il piano sicurezza

Il ministro Piantedosi smentisce categoricamente la presenza di agenti Ice nelle strade italiane, come accade a Minneapolis. “Non si vedranno mai”, afferma, respingendo le voci che parlano di questa possibilità. Chi diffonde questa idea, spiega, fa solo confusione o lo fa di proposito.

In vista di Milano-Cortina, la presenza di agenti Ice in Italia non è ancora confermata.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

