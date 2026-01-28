Milano-Cortina nel mirino degli hacker | a rischio metro biglietterie e pos

Gli hacker colpiscono le Olimpiadi. Secondo i ricercatori di Unit 42, la sicurezza di Milano e Cortina è a rischio. Metro, biglietterie e sistemi di pagamento sono vulnerabili e potrebbero essere presi di mira nei prossimi mesi. La minaccia è reale e preoccupa le autorità che si preparano a proteggere l’evento.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 potrebbero essere sotto il mirino degli hacker. A confermarlo sono stati i ricercatori di Unit 42, parte di Palo Alto Networks, che hanno pubblicato un nuovo report 'Cyber threats to Milan-Cortina 2026'. Secondo la ricerca, "il phishing rimane il vettore di accesso iniziale più comune. Ma i giochi invernali offriranno un volume elevato di potenziali vittime", spiegano gli esperti nel rapporto. I tecnici, inoltre, sottolineano che gli obiettivi non sono solo digitali, ma anche infrastrutture fisiche che gestiscono gli strumenti di pagamento e i mezzi di trasporto, ma anche energia elettrica e acqua.

Milano-Cortina 2026 nel mirino degli hacker

Gli hacker sono pronti a colpire le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

