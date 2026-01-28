Le frange antagoniste si muovono per disturbare l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono pronte a tentare un boicottaggio, a pochi giorni dalla cerimonia prevista per il 6 febbraio allo stadio di San Siro. La tensione cresce e le forze dell’ordine si preparano a controllare eventuali proteste.

Le frange antagoniste si stanno organizzando e sono pronte a provare il boicotaggio delle Olimpiadi di Milano-Cortina che sono ormai sulla linea di partenza, con la cerimonia inaugurale prevista per il 6 febbraio allo stadio di San Siro. " Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, tre giorni di lotta, convergenza, mobilitazione e sport popolare ", annunciano dai propri canali dettando l'agenda di quelle che sono le iniziative che hanno organizzato per tentare di disturbare l'organizzazione. Ma al di là di quelle annunciate, sono quelle a sorpresa che destano maggior preoccupazione, anche se l'impianto di sicurezza predisposto per l'evento, per fare in modo che tutto possa scorrere liscio, è imponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina, il piano degli antagonisti per disturbare l'inaugurazione a San Siro

