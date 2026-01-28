Milano-Cortina | Bracco | importante che donne abbiano maggiore visibilità

Nei giorni in cui l’Italia si prepara all’evento olimpico, la Fondazione Bracco insiste sulla necessità di dare più spazio alle atlete donne. Durante un’intervista, il rappresentante della fondazione ha sottolineato come sia fondamentale garantire una maggiore visibilità alle donne nello sport, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La questione della parità tra atleti uomini e donne diventa sempre più centrale, e la fondazione si impegna a promuoverla in questa fase di avvicinamento all’evento.

(Adnkronos) – "Olimpiadi? Milano Cortina si avvicina e con Fondazione Bracco ci impegniamo anche in questo aspetto della parità atleta donna-atleta uomo, troviamo importante che le donne abbiano maggiore visibilità". Sono le parole di Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, a margine della presentazione di 'Olimpiadi e parità: nuove prospettive', la ricerca e la mostra fotografica per Milano Cortina 2026 promossa da Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Milano Cortina, il Cio e il Comune di Verona. "La mostra di Verona – spiega – sarà ampliata con altri tre scatti rispetto alla tappa milanese.

Milano si prepara all’appuntamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Don Franco Finocchio, cappellano degli azzurri ai Giochi di Milano-Cortina 2026, sarà presente in modo discreto e disponibile per atleti e dirigenti.

