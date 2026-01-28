Milano-Cortina | Biancofiore ' Sala dovrebbe solo ringraziare Piantedosi'

Milano, 28 gennaio - La battuta di Bianca Biancofiore non si fa attendere. La senatrice commenta duramente le parole del sindaco Sala, che ha chiesto al ministro Piantedosi cosa abbia fatto per la sicurezza di Milano.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Certo che Sala ha una bella faccia tosta a chiedere al ministro Piantedosi cosa abbia fatto per la sicurezza delle nostre città. Allora, numeri alla mano, facciamo un piccolo recap allo smemorato o distratto sindaco di Milano: nei prossimi giorni entreranno in servizio ulteriori 3500 nuovi poliziotti sul territorio nazionale e nel corso del prossimo biennio, grazie al Governo Meloni, arriveremo 25mila. Si aggiungeranno agli oltre 39.000 giovani già assunti da quando questo Esecutivo è in carica, non solo rinforzando gli organici ma anche abbassandone l'età media. In questo modo arriveremo a 500mila donne e uomini in divisa, 35mila solo negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

