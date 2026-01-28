Questa mattina a Milano è stato aperto il Museo dei Giochi Olimpici e Paralimpici della Scuola Stoppani. Si tratta di un progetto dedicato alle nuove generazioni, inserito nel programma educativo ufficiale che porta ai Giochi Invernali di quest’anno. La cerimonia di apertura ha coinvolto studenti e rappresentanti delle istituzioni, pronti a far conoscere la storia e i valori delle Olimpiadi ai più giovani.

Milano, 28 gennaio 2026 – Inaugurato, questa mattina, il Museo dei Giochi Olimpici e Paralimpici della Scuola Stoppani, un progetto educativo nato nell’ambito dell’Education Programme e ufficialmente riconosciuto all’interno del Programma Gen26, il percorso che accompagna le nuove generazioni verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La Scuola Stoppani è la prima scuola ad essere stata riconosciuta all’interno di Gen26, distinguendosi per un approccio innovativo e partecipativo nella diffusione dei valori Olimpici e Paralimpici. Un’esperienza educativa concreta. Il Museo è il risultato di un percorso condiviso che ha visto studenti, docenti e staff scolastico essere coinvolti attivamente nella progettazione, nella costruzione e nell’allestimento dello spazio museale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026, inaugurato il Museo dei Giochi Olimpici e Paralimpici della Scuola Stoppani

Autostrade per l’Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno formalizzato una partnership strategica, sottolineando l’importanza della rete autostradale nel garantire un supporto efficace ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

