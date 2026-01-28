Christian De Sica difende Boldi dopo le polemiche. L’attore dice che Boldi è un comico e non bisogna offendersi per le sue battute. La polemica nasce dopo che Boldi è stato escluso dalla lista dei tedofori, a causa di un’intervista giudicata fuori luogo. De Sica commenta che non bisogna dare troppo peso alle critiche e che Boldi si prende tutto con filosofia.

Christian De Sica, parlando ai microfoni di LaPresse, a margine della presentazione al 'Barberini' di Roma del suo ultimo film 'Agatha Christian', commenta la polemica che ha visto protagonista Massimo Boldi, escluso ufficialmente dalla lista dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in seguito a un'intervista giudicata non in linea con i valori olimpici. "È stato sciocco da parte degli altri offendersi. Di battute lui ne ha fatte tante. È un comico, mica un professore universitario. Una stupidaggine", ha dichiarato De Sica. De Sica ricorda il momento da tedoforo: "Un onore". De Sica ricorda poi i momenti in cui ha fatto il tedoforo a Roma: "È stato un onore, non me l'aspettavo.

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, De Sica: “Critiche a Boldi? È un comico, sciocco offendersi”

Massimo Boldi è stato escluso dalla lista dei tedofori dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 a seguito di una battutaccia fatta in un’intervista.

Massimo Boldi non parteciperà più come tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, secondo il comunicato ufficiale.

