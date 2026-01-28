Milan ultimi giorni di mercato | loftus-Cheek via? Interesse per Akè! Camarda novità in arrivo

Il mercato del Milan entra negli ultimi giorni con alcune novità. Si pensa di cedere Loftus-Cheek, mentre l’interesse per Aké si fa più concreto. Intanto, Camarda potrebbe presto arrivare in squadra. La società lavora per rinforzare la rosa di Allegri prima della chiusura del mercato.

Nella giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, sono stati molti i quotidiani e siti web a sfondo calcistico che hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. In questi ultimi gironi di calciomercato, infatti, stanno uscendo innumerevoli notizie riguardanti gli ultimi possibili colpi dei rossoneri. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato invernale. In Italia terminerà il prossimo 2 febbraio alle ore 20:00. Dopo l'arrivo di Fullkrug, si è parato molto di una possibile cessione di Loftus-cheek. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nelle ultime ore di mercato si intensificano le trattative tra Juventus e altre società, con particolare attenzione al possibile scambio tra Loftus-Cheek e Gatti.

Sul calciomercato del Milan, si registrano aggiornamenti su Dragusin, con contatti avviati per il difensore.

Milan, contatto con l'agente di Dragusin: le condizioni del Tottenham e la strategia di Tare per il colpoMilan, Dragusin possibilità da ultimo giorno di mercato: contatto con l'agente del difensore del Tottenham ... calciomercato.com

Milan-Dragusin: per ora il Tottenham non ha aperto al prestito con diritto di riscattoIn questi ultimi giorni di mercato invernale, il Milan, dopo aver rinforzato l'attacco con Niclas Fullkrug, vorrebbe provare ad aggiungere un innesto in difesa. Un'interessante ... milannews.it

#Milan: ci sono stati contatti per capire la fattibilità dell'operazione Nathan #Aké. Piace, è complicato perché guadagna tanto e il #City ha diversi giocatori infortunati, ma il Milan sta cercando di capire se può essere un'opportunità di mercato negli ultimi giorni - facebook.com facebook

