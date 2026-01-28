Milan senza coppe è un fattore? Capello | Ora non più Lo ha dimostrato la Roma contro i rossoneri

Il Milan potrebbe perdere terreno nella corsa allo scudetto dopo la sconfitta contro la Roma. Fabio Capello ha detto che, oggi, non conta più il fatto di non partecipare alle coppe europee. Lo ha dimostrato la Roma, che ha battuto i rossoneri e si avvicina alla vetta della classifica. La partita ha acceso i riflettori sul ruolo che le competizioni europee giocano sulla forma delle squadre italiane.

Nella giornata di oggi, il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore rossonero Fabio Capello. L'argomento principale dell'intervista è il duello che sta accendendo la Serie A, vale a dire il testa a testa tra l'Inter di Christian Chivu capolista a 52 punti e il Milan di Massimiliano Allegri secondo a 47 punti, che però deve anche guardarsi alle spalle per proteggere il posto nella prossima Champions League. In particolare, l'ex tecnico del Diavolo ha commentato due fattori che possono influenzare la lotta Scudetto. Ecco, dunque, le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

