Il Milan Primavera di Giovanni Renna continua a lavorare sodo, anche dopo il pareggio nel derby. I giovani rossoneri mostrano progressi e buona crescita, dando segnali positivi per il futuro. I risultati delle ultime partite confermano che il gruppo sta migliorando nel gioco e nella squadra. Renna tiene alta l’attenzione, anche se c’è ancora strada da fare.

Tanta amarezza per il Milan Primavera per quanto accaduto nel weekend. Sabato pomeriggio si è giocato il derby primavera tra Milan e Inter, terminato con il risultato di 2-2. Ai gol rossoneri di Lontani e Perera hanno risposto Mancuso e Zarate per i nerazzurri. Amarezza perché i ragazzi di Giovanni Renna erano in pieno controllo della gara, essendo in vantaggio di due reti, ma nella seconda parte di gara l'Inter è riuscita a portare a casa un pareggio insperato. La prima parte della gara conferma le buone sensazioni di questo gruppo, che sotto la guida di mister Renna sta crescendo sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Primavera, nonostante il pari nel derby arrivano buone indicazioni dal gruppo di mister Renna

