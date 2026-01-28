Milan il problema dei primi tempi | nessuno fa peggio tra le prime sei di Serie A

Questa mattina, il quotidiano 'Tuttosport' si concentra sui problemi del Milan nei primi tempi delle partite di questa stagione. La squadra fatica a partire forte e si trova spesso in svantaggio o a dover rincorrere. La situazione è critica, perché nessuna delle prime sei in classifica mostra le difficoltà che invece il Milan sta affrontando. I nerazzurri devono trovare subito una soluzione, altrimenti rischiano di compromettere partite importanti già nel primo tempo.

"Primi temi da incubo" titola 'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola. Il quotidiano torinese, infatti, dedica un articolo a una particolare statistica del Milan di Massimiliano Allegri in cui c'è molto da lavorare, soprattutto se viene fatto il paragone rispetto alle altre squadre che stanno nelle prime posizioni della classifica. Dal derby d'andata, vale a dire dalla 12^ giornata di Serie A, il Diavolo ha chiuso il primo tempo in vantaggio in una sola occasione, contro il Verona grazie alla rete di Pulisic. Nelle 10 partite successive di campionato solo 4 gol nei primi 45'.

