Milan Femminile ora della Coppa Italia | ecco il ritorno contro la Fiorentina

Il Milan Femminile si prepara a scendere in campo per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Dopo settimane di allenamenti e preparazione, le giocatrici sono pronte a scendere in campo mercoledì sera. Coach Bakker ha lavorato sui dettagli, e ora tocca alle atlete dimostrare il loro valore. La sfida si preannuncia combattuta e importante per il proseguimento della competizione.

Non solo campionato, ora è arrivato il momento della Coppa Italia. Il Milan Femminile di Coach Bakker si prepara alla gara di ritorno valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Dopo il pareggio dell'andata contro la Fiorentina, il pass per le Semifinali, in programma a marzo, si deciderà tutto giovedì 29 gennaio alle ore 18:00. Ecco, di seguito, la match preview del club rossonero: (Fonte acmilan.com) - Giovedì 29 gennaio, ore 18.00, la Prima Squadra femminile del Milan affronterà la Fiorentina allo Stadio Curva Fiesole - Viola Park nella gara di ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia, dopo l'1-1 dell'andata firmato Woldvik e Arrigoni.

