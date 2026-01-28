Milan Femminile domenica la sfida al Genoa | tutte i dettagli per l’acquisto dei tagliandi
Domenica il Milan Femminile scende in campo contro il Genoa. La squadra si prepara a giocare davanti al proprio pubblico, dopo la vittoria contro la Ternana Women. Sono già disponibili i dettagli per acquistare i biglietti, che permetteranno ai tifosi di seguire da vicino questa partita importante.
Dopo la vittoria straripante contro la Ternana Women, il Milan Femminile pensa già al prossimo impegno. Allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno andrà in scena Milan-Genoa, gara valida per la 12esima giornata di Serie A Women in programma domenica 1 febbraio alle ore 12.30. Il club rossonero, con un comunicato, ha fornito tutte le informazioni ecessare per l'acquisto dei tagliandi: (Fonte acmilan.com) - Dopo la vittoria per 3-0 sulla Ternana Women, le rossonere tornano in campo in Serie A contro il Genoa. Teatro della sfida sarà lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, che ospiterà la formazione di Coach Bakker per la seconda volta in stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
