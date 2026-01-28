Il Milan cerca ancora un difensore prima della fine del mercato invernale. Le trattative sono ancora aperte e i rossoneri stanno valutando diverse opzioni, tra cui anche alcuni nomi di spicco della Serie A. La corsa all’ultimo minuto potrebbe portare a qualche colpo a sorpresa, ma i tifosi aspettano con ansia novità ufficiali prima della chiusura del mercato, prevista per lunedì alle 20.

Siamo giunti alle fasi conclusive del calciomercato invernale: lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00, chiuderà questa finestra trasferimenti e il Milan - che fin qui si è limitato al solo arrivo di Niclas Füllkrug in prestito gratuito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro - può regalare ancora qualche sorpresa ai propri sostenitori. Di che tipo? In uscita, potrebbe verificarsi ancora qualcosa ma, soprattutto, in entrata il Diavolo può piazzare nel finale le zampate decisive per innesti importanti. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA La sensazione che è il Milan, in attacco, rimanga così in questo rush finale di calciomercato poiché l'intenzione di Christopher Nkunku sembra essere quella di restare in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, è caccia al difensore: nel mirino di Tare entra anche il top della Serie A

Il Milan intensifica la ricerca di un difensore esperto, capace di rafforzare immediatamente la linea difensiva.

